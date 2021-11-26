İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDENİYLE ZİYARET
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İlçe Kutlama Komisyon Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şenel BULUT 'u ziyaret ettiler.
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İlçe Kutlama Komisyon Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şenel BULUT 'u ziyaret ettiler.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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