İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDENİYLE ZİYARET - Haberler
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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDENİYLE ZİYARET

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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDENİYLE ZİYARET

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İlçe Kutlama Komisyon Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şenel BULUT 'u ziyaret ettiler.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İlçe Kutlama Komisyon Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şenel BULUT 'u ziyaret ettiler.

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