İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ ŞENEL BULUT ÖZEL ŞEBNEM ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ - Haberler
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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ ŞENEL BULUT ÖZEL ŞEBNEM ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ ŞENEL BULUT ÖZEL ŞEBNEM ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
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İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şenel BULUT Özel Şebnem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezimizi ziyaret ederek, kurum Müdürü Öznur ÖZTEPE ve öğretmenlerimizle özel çocuklarımız hakkında istişarelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şenel BULUT Özel Şebnem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezimizi ziyaret ederek, kurum Müdürü Öznur ÖZTEPE ve öğretmenlerimizle özel çocuklarımız hakkında istişarelerde bulundu.

Eğitim camiamıza sağlık ve başarılar dileriz.

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