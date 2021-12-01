İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ ŞENEL BULUT OKUL ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR - Haberler
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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ ŞENEL BULUT OKUL ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ ŞENEL BULUT OKUL ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şenel BULUT, Bahçelievler Şehit Mehmet Bayar Anadolu Lisesini ziyaret etti.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (Habermetre) - İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şenel BULUT, Bahçelievler Şehit Mehmet Bayar Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Okul Müdürü Coşkun GÖKTEKİN'den okul hakkında bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şenel BULUT, öğretmenler odasında öğretmenlerle buluşarak görüş alışverişinde bulundu.

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