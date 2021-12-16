İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ ŞENEL BULUT BAYINDIR KÖYÜ ENGİN KAPTANOĞLU İLKOKULUNU ZİYARET ETTİ
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şenel BULUT Şube Müdürlerimiz İsmail SARIGÜL ve Mithat YARAMIŞ ile Bayındır Engin Kaptanoğlu İlkokulunu ziyaret ettiler.
BAYINDIR, İZMİR (Habermetre) - İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şenel BULUT Şube Müdürlerimiz İsmail SARIGÜL ve Mithat YARAMIŞ ile Bayındır Engin Kaptanoğlu İlkokulunu ziyaret ettiler.
Ziyaret esnasında Okul Müdürü Temel Barış YARDIMOĞLU' ndan bilgi alan Müdürümüz Şenel BULUT öğretmenlerle bilgi alışverişinde bulundu.
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