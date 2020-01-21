İlçe Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu hastaneye kaldırıldı
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İlçe Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu hastaneye kaldırıldı

Samsun Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu hastaneye kaldırıldı.

21.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:56
İlçe Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu hastaneye kaldırıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, dün gece evinde rahatsızlanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinde atar damar yırtılması teşhisi konuldu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ameliyata alınan Katipoğlu'nun dalağa gelen atar damarın yırtılması nedeniyle dalağı alındı. Katipoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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