İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun'dan Okul Ziyareti

Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Beypazarı Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, ilçeye yeni atanan şube müdürü Selahattin Sütbaş ile ziyaret ettiği okulda, öğrencilerin İngilizce yemek sunumuyla karşılaştı.

Dursun, okulda öğrencilerin 5 yıldızlı otellerde servis yapacak şekilde yetiştirildiğini söyledi.

Öğrencilerin, öğretmenleri refakatinde, okulun mutfağında hazırlanarak servis edilen yemekleri ve sunumu çok beğendiklerini belirten Dursun, şunları kaydetti:

"Bu okulumuz bir meslek lisesi. Bu okulumuzun turizm uygulama bölümü ve yiyecek içecek hizmetleri uygulama bölümü var. Burada öğrenim gören çocuklarımız ileride hizmet sektöründe çalışacaklar. Yemek yapmayı, sunumunu, otelcilik hizmetlerinin tamamını, yabancı bir insana nasıl hizmet edebileceğini, gayet güzel yabancı dille izah edebiliyorlar. Ben çok mutlu oldum çocukların bu hallerinden. Hem işlerinde ehilleşmişler hem de mesleki yabancı dile hakim olmuşlar. Çocuklarımızı, okul idaresini ve öğretmenleri tebrik ediyorum. Eğitimin her kademesinde olduğu gibi bu alanda da iş hayatına böylesi kalifiyeli elamanlar yetiştiriyoruz."

Kaynak: AA