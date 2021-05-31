İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçelerde, doğrudan İlçe Milli Eğitim Müdürüne bağlı özel büro ile şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri eliyle milli eğitim hizmetlerini yürütür.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçelerde, doğrudan İlçe Milli Eğitim Müdürüne bağlı özel büro ile şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri eliyle milli eğitim hizmetlerini yürütür. Milli eğitim müdürleri ihtiyaç duymaları halinde kendilerine yardımcı olmak üzere özel büro oluşturabilir

Milli eğitim müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. Milli eğitim müdürleri, bu görevlerini ilçe yöneticileri arasında yapacakları iş bölümü çerçevesinde yürütür.

Milli eğitim müdürlükleri;

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik, Özel Öğretim Kurumlan Hayat Boyu Öğrenme, Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim, Strateji Geliştirme, Personel Hizmetleri, Destek, İnşaat ve Emlak, hizmetleri ile doğrudan milli eğitim müdürüne bağlı birimler/ bürolar eliyle milli eğitim hizmetlerini yürütür.

WEB Sitesi için tıklayınız

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan İlker Kaleli Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Enes Ünal Fatih Terim Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 23:08:29. #1.13#

title