İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı Bozüyük'te yapıldı
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İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı Bozüyük'te yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı Bozüyük'te yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te 2020-2021 eğitim öğretim yılı İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı Bozüyük'te yapıldı.

Bilecik'te 2020-2021 eğitim öğretim yılı İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı Bozüyük'te yapıldı.

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığında yapılan toplantıya Milli Eğitim Müdür yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İl Şube Müdürleri katıldı.

Toplantı Demir'in ilçe eğitiminin genel durumunu içeren sunumu ile başladı. Devamında gündem maddeleri görüşülerek ilçelerin son durumuyla birlikte ilin eğitim geleceği masaya yatırıldı. - BİLECİK

İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı Bozüyük'te yapıldı
İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı Bozüyük'te yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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