İlçe Millî Eğitim Müdürleri Kurulu Toplandı

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı çalışmaları için toplanıldığını belirterek yüz yüze eğitime başlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı çalışmaları için toplanıldığını belirterek yüz yüze eğitime başlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim öğretime ilişkin; ücretsiz ders kitaplarının dağıtımı ve özellikle okulların hijyen ve temizliğinin görüşüldüğü toplantıda tadilat ve onarımı devam eden okullarda tüm işlemlerin eğitim öğretim başlamadan tamamlanması kararlaştırıldı.

LGS ve YKS sonuçlarının değerlendirilerek yeni eğitim öğretim yılında başarının artırılması için yapılacak çalışmaların planlandığı toplantı diğer gündem maddeleri üzerinde karşılıklı soru cevap şeklinde bilgilendirmeler yapıldıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN'ün iyi dilek ve temennileri ile bitirildi.

Kaynak: Habermetre