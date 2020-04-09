İlçe merkezine inen yavru ayı böyle görüntülendi
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İkizdere, Rize

İlçe merkezine inen yavru ayı böyle görüntülendi

İlçe merkezine inen yavru ayı böyle görüntülendi Rize'nin İkizdere İlçesi Güney Mahallesi'ne kadar inen yavru ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

09.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:22

İlçe merkezine inen yavru ayı böyle görüntülendi

RİZE - Rize'nin İkizdere İlçesi Güney Mahallesi'ne kadar inen yavru ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Rize'de kış uykusundan uyanan ayılar vatandaşların yaşam alanlarına kadar inmeye başladı. Yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan yavru ayı da İkizdere ilçesinin Güney Mahallesi'nde derenin kenarına kadar indi. Burada bulduğu yuvarlak bir cisimle biraz oynayan yavru ayı daha sonra dere boyunca yürüdü. Gezintisine devam eden yavru ayı giderek gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu ile anbean görüntülendi.

İlçe merkezine inen yavru ayı böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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İlçe merkezine inen yavru ayı böyle görüntülendi
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