İLÇE MERKEZİNE İNEN KURTLAR YİYECEK ARADI - Haberler
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İLÇE MERKEZİNE İNEN KURTLAR YİYECEK ARADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde, kar yağışının ardından doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, ilçe merkezine indi.

TAŞLIÇAY, AĞRI (DHA) - AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde, kar yağışının ardından doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, ilçe merkezine indi.

Taşlıçay ilçesi Ahmet Necdet Sezer Mahallesi'nde gecenin ilerleyen saatlerinde cadde ve sokaklarda yürüyen 2 kurdu gören vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Bir süre yiyecek arayan kurtlar daha sonra gözden kayboldu.

İLÇE MERKEZİNE İNEN KURTLAR YİYECEK ARADI

İLÇE MERKEZİNE İNEN KURTLAR YİYECEK ARADI

İLÇE MERKEZİNE İNEN KURTLAR YİYECEK ARADI

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