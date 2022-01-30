İLÇE MERKEZİNE İNEN KURT CEP TELEFONU KAMERASINDA - Haberler
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İLÇE MERKEZİNE İNEN KURT CEP TELEFONU KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde merkezine inen kurt, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde merkezine inen kurt, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yenişehir Mahallesi'ndeki evine giden Yahya Cihan, ilçe merkezine inen kurdu, cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Bu sırada köpeklerin havlaması ile kurt, bölgeden uzaklaştı. Kurdu ara sokakta fark ettiğini belirten Yahya Cihan "Geçen gün yine gelmişlerdi. O zaman 5-6 tane birlikte geziyorlardı. Mahallede bulunan köpeklerin de fark etmeleriyle kurt uzaklaştı. İnşallah, kimseye bir zarar vermez. Herkes akşam saatlerinde evine giderken dikkatli olmalı" dedi.

İLÇE MERKEZİNE İNEN KURT CEP TELEFONU KAMERASINDA

İLÇE MERKEZİNE İNEN KURT CEP TELEFONU KAMERASINDA

İLÇE MERKEZİNE İNEN KURT CEP TELEFONU KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Yenişehir, Güncel, Haber

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