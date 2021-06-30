İLÇE MERKEZİNE İNEN AYI İLE KEÇİNİN MÜCADELESİ KAMERADA
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İLÇE MERKEZİNE İNEN AYI İLE KEÇİNİN MÜCADELESİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ın Sarıkamış ilçesi merkezinde otlayan keçilere ayı saldırdı.

KARS'ın Sarıkamış ilçesi merkezinde otlayan keçilere ayı saldırdı. Keçilerden bir kısmı kaçarken, biri üzerine gitti. Çevredekilerin taş attığı ayı bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

Yiyecek bulmak için sık sık ilçe merkezine gelen ayılar, bu kez Yeni Mahalle'deki yeşil alanda otlayan keçi ve koyunlara saldırdı. Sarıkamış Devlet Hastanesi'nin yan tarafında yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Ayının saldırısı sonucu otlayan küçükbaş hayvanlar sağa sola kaçıştı. Keçilerden biri ise ayının üzerine gitti. Ayı bir anda duraksadı. Yaşananları görenler, ellerine aldıkları taşları ayıya fırlattı. Ayı bir süre sonra ormanlık alana kaçtı.

İLÇE MERKEZİNE İNEN AYI İLE KEÇİNİN MÜCADELESİ KAMERADA
İLÇE MERKEZİNE İNEN AYI İLE KEÇİNİN MÜCADELESİ KAMERADA
İLÇE MERKEZİNE İNEN AYI İLE KEÇİNİN MÜCADELESİ KAMERADA
İLÇE MERKEZİNE İNEN AYI İLE KEÇİNİN MÜCADELESİ KAMERADA
İLÇE MERKEZİNE İNEN AYI İLE KEÇİNİN MÜCADELESİ KAMERADA
İLÇE MERKEZİNE İNEN AYI İLE KEÇİNİN MÜCADELESİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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