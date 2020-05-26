İlçe merkezindeki boş işyeri yangını korkuttu İlçe merkezindeki boş iş yeri yangını korkuttu Manisa'nın Kula ilçe merkezinde bir binanın ikinci katındaki boş bir işyerinde çıkan yangın panik oluşturdu.

İlçe merkezindeki boş iş yeri yangını korkuttu

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçe merkezinde bir binanın ikinci katındaki boş bir işyerinde çıkan yangın panik oluşturdu.

Yangın, saat 20.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 6.sokak Ekin Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muammer Ersöz'e iki katlı binanın ikinci katında kiracı olarak işyeri çalıştıran İsmail Çanşalı, geçtiğimiz günlerde işyerinde kullanmadığı malzemeleri kaldırıp temizlik yaparak pislikleri çuvallara doldurup bir odaya bıraktı. Bugün saat 20.30 sıralarında odadaki pislikler birden yanmaya başladı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Çevredeki iş yeri ve evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangın sebebiyle, işyerinde maddi hasar meydana geldi. İlçe merkezindeki bu yangın, çevrede panik oluşturdu. Yangının çıkış sebebi araştırılmak için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA