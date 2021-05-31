İlçe Malmüdürlüğü Hizmet Standartları
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İlçe Malmüdürlüğü Hizmet Standartları

İlçe Malmüdürlüğü Hizmet Standartları
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SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİNTAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 1-Konusuna göre;a)İlgili idarenin yazısıb)Mahkeme kararıc)İdari para cezası karar tutanağıd)Ecrimisil İhbarnamesie)İlgilinin Beyanı 15 DAKİKA 2 Adli Teminat İşlemleri 1-Tahsilinde;

SIRA

NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ) 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 1-Konusuna göre;

a)İlgili idarenin yazısı

b)Mahkeme kararı

c)İdari para cezası karar tutanağı

d)Ecrimisil İhbarnamesi

e)İlgilinin Beyanı 15 DAKİKA 2 Adli Teminat İşlemleri 1-Tahsilinde; Mahkeme Kararı

2-İadesinde;

a)Mahkeme Kararı

b)Alındı aslı

c)Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi 15 DAKİKA 3 Teminat Alınması 1-İhaleyi yapan kurumun yazısı 2-Teminat olarak kabul edilecek değerler 15 DAKİKA 4 Kesin Teminat İadesi 1-İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı

2- Alındı belgesi

3-SGK ilişiksizlik belgesi

4-İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge

5-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe

6-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi 45 DAKİKA 5 Geçici Teminat İadesi 1-İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı

2-Alındı belgesi

3-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe

4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi 45 DAKİKA 6 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler 1-Alındı belgesi

2-İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı

3-İlgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe

4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi 1 SAAT 7 Mahsup belgesi niteliğinde

muhasebe işlem fişi verilmesi Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe 10 DAKİKA 8 Emanet iade işlemleri 1-İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe

2-Alındı belgesi(düzenlenmiş olması halinde)

3-Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı

4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi 30 DAKİKA 9 Kaybedilen alındı belgeleri için

tasdikli suret verilmesi 1-Dilekçe

2-Gerekli hallerde gazete ilanı 1 SAAT 10 2022 sayılı Kanuna Göre Yaşlılık,

Özürlü, Bakıma Muhtaç, Özürlü

Yakını Aylığı Başvurusu 1-Başvuru formu

2-Aylık talebinin vasi tarfından yaplıması halinde vasilik kararı

3-Özürlüler için özürlü adına alınacak sağlık kurulu raporu

4-İlgili Yönetmeliğin 2-C maddesi kapsamına girenler için Türkiye İş Kurumuna başvuru yapıldığına dair belge

5- İlgili kurumlarca tasdik edilmiş muhtaçlık araştırması formu 30 DAKİKA Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvurunun eksiksiz belge ile yapıldığı hallerde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İsim : Mehmet Kurt YILDIRIM Unvan : Malmüdürü Adres : Hükümet Konağı Tel : 322 581 30 65 Faks : 322 581 31 52 İkinci Müracaat Yeri : İsim : Emrah AKDUMAN Unvan : Kaymakam Adres : Pozantı Kaymakamlığı Tel : 322 581 30 10 Faks : 322 581 33 20

Kaynak: Habermetre

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