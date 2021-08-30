İlçe Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99.Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

İlçe Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj YayınladıTarihi zaferlerle dolu aziz milletimiz ve şanlı ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı Büyük Zaferin 99. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.

İlçe Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj YayınladıTarihi zaferlerle dolu aziz milletimiz ve şanlı ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı Büyük Zaferin 99. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Milletimiz, tarih sahnesine çıktığı günden itibaren gerek yaşayış tarzı, gerek haksızlıklar karşısında gösterdiği tutum gerekse sergilediği kahramanlıklar ve kazandığı zaferlerle daima tarihin altın sayfalarına adını yazdırmıştır. Milli ve manevi değerlerinden asla taviz vermeyen milletimizi bu derece güçlü, sarsılmaz ve hür kılan ise; vatanına ve bayrağına olan derin sevgisi ve bağlılığı olmuştur. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu şanlı zafer, bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletimizin en önemli kilometre taşlarından biri olmuş, Cumhuriyetin temelleri de burada atılmıştır. Bugün bizlere düşen aynı şuur ve ruhla, ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımıza ve cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan, ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Göksu BAYRAM

Kaynak: Habermetre