İlçe Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak ilçemizdeki görevine başladı. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlçe Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak ilçemizdeki görevine başladı.

Habermetre - Haberler | Toplum
İlçe Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak ilçemizdeki görevine başladı.

İlçe Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak ilçemizdeki görevine başladı.

İlçe Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak ilçemizdeki görevine başladı. Tekirdağ Muratlı Kaymakamlığını yürüten ve 20. 08. 2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 19. 08. 2021 tarih ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Erbaa Kaymakamlığına atanan Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak ilçemizdeki görevine başladı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Murat Kurum Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Mehmet Erdem Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Vildan Atasever
Spor Mesut Özil Halil İbrahim Dervişoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İlçe Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak ilçemizdeki görevine başladı. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 23:53:28. #1.17#