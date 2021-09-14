İlçe Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak ilçemizdeki görevine başladı. Tekirdağ Muratlı Kaymakamlığını yürüten ve 20. 08. 2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 19. 08. 2021 tarih ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Erbaa Kaymakamlığına atanan Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak ilçemizdeki görevine başladı.

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