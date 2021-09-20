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İlçe Kaymakamımız Aydın ERGÜN Göreve Başladı

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İlçe Kaymakamımız Aydın ERGÜN Göreve Başladı

İlçe Kaymakamımız Aydın ERGÜN Göreve BaşladıDörtyol İlçe Kaymakamımız Aydın ERGÜN göreve başladıSabah saat 09. 00 da Hükümet Binasına gelen Kaymakam Aydın ERGÜN Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl KESKİN, Daire Amirleri ve Personel tarafından karşılandı.

İlçe Kaymakamımız Aydın ERGÜN Göreve Başladı Dörtyol İlçe Kaymakamımız Aydın ERGÜN göreve başladıSabah saat 09. 00 da Hükümet Binasına gelen Kaymakam Aydın ERGÜN Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl KESKİN, Daire Amirleri ve Personel tarafından karşılandı. Bir süre personelle sohbet eden Kaymakam Aydın ERGÜN daha sonra kaymakamlık konfesans salonunda Daire amirleri ile bir araya geldi. Kaymakam Ergül, burada yaptığı konuşmada "Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunun atıldığı, tarihi ve doğal güzellikleriyle her geçen gün gelişip kalkınan, tarımdan, sanayiye birçok sektörde varlık gösteren medeniyetler diyarı Dörtyol'da bugün itibariyle görevime başlamış bulunmaktayım. " dediKaymakam Aydın ERGÜN konuşmasında " İnanıyorum ki kamu kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte daha güzel, daha yaşanabilir bir Dörtyol için; ortak akıl, birlikte yönetim ve istişare anlayışını kendimize ilke edinerek, birlikte çok güzel hizmetlere imza atacağız. Halkımızın öneri, istek ve talepleri doğrultusunda, devletimizin hoşgörüsünü, merhametini, şefkatini ve gülen yüzünü ilçemizin dörtbir yanında hakim kılmak için azimle çalışacağız. "şeklinde konuştu. Kaymakam Aydın ERGÜN daha sonra Makamında tebrikleri kabül etti.

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