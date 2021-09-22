İlçe Kaymakamımız Aydın ERGÜN'e ziyaretler

AYDIN (Habermetre) - İlçe Kaymakamımız Aydın ERGÜN'e ziyaretlerGaziantep Esnaf Ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ömer KÜSPEOĞLU ve İş insanı Davut GERKEZ İlçemize atanarak göreve başlayan Kaymakamımız Aydın ERGÜN'e nezaket ziyaretinde bulunarak, yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olması yönünde temennilerini dile getirdiler.

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