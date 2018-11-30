İlçe Jandarma Personeline Hijyen Eğitimi Verildi

Ladik Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı personeline hijyen eğitimi düzenlendi.

Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, AA muhabirine, hizmet binasında düzenlenen eğitimde eğitmen olarak Şeyda Şahin'in görevlendirildiğini söyledi.

Kursta İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman er ve erbaşlar ile sivillerden oluşan 22 kursiyer bulunduğunu belirten Ayyıldız, "Okullar ve sivil vatandaşlara yönelik hijyen eğitimi kursları devam edecek. Kursların açılmasında Kaymakam Muhammet Çiftci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı'dan büyük destek aldık." dedi.

Eğitmen Şahin de, eğitimde sağlıklı bir yaşam için alınması gereken önlemler, kişisel hijyen, genel temizlik, dezenfeksiyon, çevre temizliği ve gıda maddesi satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattıklarını kaydetti.