İlçe Jandarma Komutanlığından "tam kapanma" tedbirleri denetimi
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İlçe Jandarma Komutanlığından "tam kapanma" tedbirleri denetimi

İlçe Jandarma Komutanlığından 'tam kapanma' tedbirleri denetimi
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma denetim ekipleri tarafından mahalle grup yolları ile Asarcık-Kavak kara yolunun Kavak ilçe girişindeki kontrol noktalarında denetim yapıldı.

Ekipler, denetimlerde yayaların ve sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Denetime İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk de katıldı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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