İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Standartları

POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI 1 Kayıp Eşya ve Belge Müracaatı 1-T. C. Kimlik numaralı belge 20 dakika 2 Yeşilkart Sorgulama İşlemleri 1-Yeşilkart Bürosundan Havaleli evrak 1 Mesai Günü 3 Düğün Dilekçesi 2-Kaymakamlıktan havaleli Dilekçe 5 Dakika 4 Şikayet Dilekçesi 1-T. C. Kimlik numaralı belge 2-Delil olabilecek her türlü bilgi ve belgeler 15 Dakika POZANTI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İŞLEMLERİ BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI 1 Silahın Bulundurma Ruhsatının Verilmesi 1-Sağlık Raporu 2-(4) Adet Fotoğraf 3-Dilekçe 4-T. C. Kimlik Numarası 5-Silah Ruhsatı İstek Formu(91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe Göre Belgeler İstenmektedir. ) 5 GÜN (İş Yeri Bulundurma Ruhsatları 7 Gün) 2 Bulundurma Ruhsatının Yenilenmesi İşlemleri 1-Sağlık Raporu(Heyet Raporu) 2-(4) Adet Fotoğraf 3-Dilekçe 4-T. C. Kimlik Numarası 5-Tabanca (Şarjörsüz Olarak) 6-Silah Ruhsatı İstek Formu(91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe Göre Belgeler İstenmektedir. ) 5 GÜN (İş Yeri Bulundurma Ruhsatları 7 Gün) 3 Devir ve Hibesi ile İlgili İşlemler 1-Sağlık Raporu(Heyet Raporu) 2-(4) Adet Fotoğraf 3-Dilekçe 4-T. C. Kimlik Numarası 5-Tabanca (Şarjörsüz Olarak) 6-Silah Ruhsatı İstek Formu(91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe Göre Belgeler İstenmektedir. ) 5 GÜN (İş Yeri Bulundurma Ruhsatları 7 Gün) 4 Bulundurma/Taşıma Ruhsatlı Silahlar İçin Mermi Talebi 1-Dilekçe 2-Ruhsat 1 Gün 5 Bulundurma Ruhsatlı Silahların Nakli İçin 1-Dilekçe 2-(2) Adet Fotoğraf 2 Gün 6 Silah Taşıma Ruhsatının Verilmesi 1-Sağlık Raporu(Heyet Raporu) 2-(4) Adet Fotoğraf 3-Dilekçe 4-T. C. Kimlik Numarası 5-Meslekle İlgili Belgeler 6-Silah Ruhsatı İstek Formu(91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe Göre Belgeler İstenmektedir. ) 12 Gün 7 Silah Taşıma Ruhsatının Yenilenmesi İşlemleri 1-Sağlık Raporu(Heyet Raporu) 2-(4) Adet Fotoğraf 3-Dilekçe 4-T. C. Kimlik Numarası 5-Meslekle İlgili Belgeler 6-Silah Ruhsatı İstek Formu(91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe Göre Belgeler İstenmektedir. ) 12 Gün 8 Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesine İlişkin İşlemler 1-Dilekçe 2-Sağlık Raporu(Sağlık Ocağından Bedeni ve Ruhi Yönden Sakıncası Yoktur İbaresi Olacak) 3-T. C. Kimlik Numarası 4-(3) Adet Fotoğraf 3 Gün 9 Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesine İlişkin İşlemler 1-Dilekçe 2-(2) Adet Fotoğraf 3-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi 2 Gün 10 Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsat İşlemleri 1-Dilekçe 2-T. C. Kimlik Numarası 3-(3) Adet Fotoğraf 4-Silah İstek Formu 5-Görev Belgesi 6-Özel Kanunlarına Göre Silah Taşıma Yetkisine Sahip Olmayanlardan (Sağlık Raporu) İstenir. (91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe Göre Belgeler İstenmektedir. 12 Gün 11 Emekli Kamu Ruhsatı İşlemleri Görevlisi Silah Taşıma 1-Dilekçe 2-T. C Kimlik Numarası 3-(3) Adet Fotoğraf 4-Silah Ruhsatı İstek Formu 5-Emeklilik Onayı 6-İlişik Kesme Yazısı 7-Kurumdan Hakkında Meslekten veya Memuriyetten Çıkarma ile İlgili Soruşturma Olup Olmadığına Dair Yazı 8-Silah Menşei Belgesi (91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre belgeler istenmektedir. ) 3 Gün POZANTI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

OLY. İNC. VE KİMLİK TESPİT GRUP AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI 1 Sürücü Belgesi ve Silah Ruhsatı Almak için başvuruda bulunanların Parmak İzinin Alınması

(5681 Sayılı kanun ile diğiştirilen PVSK'nın 5. maddesinin

1. fıkrasının (b)bendi uyarıncauyarınca) 1-Gönderen birimden talep yazısı 2-T. C. kimlik Numaralı Belge 3-1 Adet vesikalık fotoğraf 15 Dakika 2 Gönüllü olarak Parmakizi vermek isteyenlerden parmak izlerinin alınması (5681 Sayılı kanun ile diğiştirilen PVSK'nın 5. maddesinin

1. fıkrasının (b)bendi uyarıncauyarınca) 1-Başvuran şahsın T. C. Kimlik numaralı belge ile birlikte bizzat

başvurması gerekmektedir. 2-2 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf 16 Dakika POZANTI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI 1 Nakil Araçlarla ilgili Notere beyan edilen plaka değişiklik işlemleri 1. Trafik belgesi 2. Geçici noter belgesi 3. Trafik sigortası (Sistemden kontrol edilir) 4. Eski Plakalar 5. T. C Kimlik No sistemden kontrol edilir 7. 1 adet Araç Tescil Dosyası 8. 2 adet, Araç Trafik Tescil Müracaat formu 9-İkamet adresi Mernisten kontrol edilir Not: Noter satış senedi tarihinden itibaren 1 ay içerisinde veya taşınma durumunda bir ay içerisinde araç sigortasını yaptırarak müracaat etme zorunluluğu vardır. (2918 Sayılı K. Y. T. K'na ve Yönetmeliğine İstinaden belgeler istenmektedir. ) 1 MESAİ GÜNÜ 2 2. el araçlar ile ilgili işlemler sırasında plaka değişiklik isteği beyan edilmemiş ise Sigorta yaptırılmış ise 10 DAKİKA 3 Şahadetname ile Yeni Kayıt Yapılacak Araçların İşlemleri 1-Şahadetname -Trafik ve Mükellef Nüshası 2. Uygunluk belgesi (Yetkili Makine Mühendisleri tarafından Çizilir, ya da Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünden alınabilir) 3. Aracın muayenesi yapılacak (Karayolları Muayene istasyonundan) 4. Trafik Sigortası 5. Tescil Belgesi ve Trafik belgesi 6. 3 adet araç trafik müracaat formu (Ek-1) 7. T. C Kimlik No, sürücü belgesi aslı. 8. Aracın eski plaka ve belgeleri (Geldiği Ülkenin)

Not: 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır. 9- Araç Şirkete Kayıt Yapılacaksa; a. Ticaret Sicil Tasdiknamesi b. İmza sirküleri c. Şirket Yetkilisi veya vekili (2918 Sayılı K. Y. T. K'na ve Yönetmeliğine İstinaden belgeler istenmektedir. ) 1 MESAİ GÜNÜ 4 Faturalı Araçlardan İstenilen Belge İşlemleri 1. Fatura aslı ve iki adet fotokopisi 2. Karayolları Uygunluk Belgesi (Teknik Belge) 3. Tip onay belgesi (Uygunluk belgesi olan araçlar için) 4. Fatura kesme yetki belgesi 5. ÖTV Makbuzu 6. Trafik Sigortası 7. T. C Kimlik belgesi veya sürücü belgesi aslı 8. Motorlu Araçlar Trafik belgesi ve Tescil belgesi 9. 2 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek1) 10. Araç Tescil dosyası Not: Fatura kesim tarihinden 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır. 11. Yurt dışından giriş yapan araçlar, Karayollarına muayene İstasyonundan tespit yaptıracaklardır. 12-Araç Şirket Adına Kayıt Yapılacak İse aşağıdaki Belgeler eklenecektir a. Ticaret Sicil Tasdiknamesi b. İmza Sirküleri c. Şirket Yetkilisi veya vekili d. Vergi Numarası Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve İmza Sirküleri alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir. (2918 Sayılı K. Y. T. K'na ve Yönetmeliğine İstinaden belgeler istenmektedir. ) 1 MESAİ GÜNÜ 5 Araç Devir İşlemleri Noterde işlem gördükten sonra 1. Trafik Sigortası 2. T. C Kimlik belgesi veya sürücü belgesi aslı 3. Plakalar TR. Rumuzlu değil ise plakalar değişecek Not: Tescilli araçları satın veya devir alanlar gerekli belgeleri sağlayarak ilgili Tescil Kuruluşuna 15 gün içinde müracaat ederlerse Tescil Belgesi elden teslim edilecektir. Edilmez ise de adreslerine posta yolu ile gönderilir. 4-Araçlar Şirket Adına İse Ayrıca Aşağıdaki Belgeler eklenecektir. a. Sicil Tasdiknamesi b. İmza sirküleri c. Şirket yetkilisi veya vekili 1 MESAİ GÜNÜ 6 Veraset İntikali Yoluyla Yapılacak İşlemler 1. Veraset İlamı alınacak (İlgili mahkemeden) 2. Veraset İntikal yönünden borcu yoktur belgesi (İlgili vergi dairesinden) 3. Trafik Sigortası 4. Trafik-Tescil belgesi 5. Varislerin T. C Kimlik No veya sürücü belgeleri asılları 6. Kaç Varis var ise o kadar Araç Tescil Müracaat formu adlarına doldurulmuş olacak 1 MESAİ GÜNÜ 7 Tescil Belgesi ve Trafik belgesi Zayi işlemleri 1. İki adet Araç Tescil Müracaat formu 2. Dilekçe 3. Trafik Sigortası 4. T. C Kimlik belgesi veya sürücü belgesi aslı 5. Karayollarından motor - şase tespiti (muayene) 6. Plakalar TR. rumuzlu değil ise değiştirilecek Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak (2918 Sayılı K. Y. T. K'na ve Yönetmeliğine İstinaden belgeler istenmektedir. ) 1 MESAİ GÜNÜ 8 Belge Yenileme (Yıpranma ) İşlemleri 1. Yıpranan Trafik ve Tescil belgelerinin aslı. 2. İki adet Araç Tescil müracaat formu 3. Dilekçe 4. Trafik Sigortası 5. T. C Kimlik belgesi veya sürücü belgesi aslı 6. Aracın Muayenesi yok ise muayene yaptırılacak 7. Plakalar TR. rumuzlu değil ise değiştirilecek Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak (2918 Sayılı K. Y. T. K'na ve Yönetmeliğine İstinaden belgeler istenmektedir. ) 1 MESAİ GÜNÜ 9 Trafikten Çekme 1. Tescil ve Trafik belgesi 2. 2 adet Araç Tescil Müracaat formu 3. Dilekçe 4. T. C Kimlik belgesi veya sürücü belgesi aslı 5. Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı 6. Plakaları getirilecek Not: Belgeler daktilo ile yazılacak (2918 Sayılı K. Y. T. K'na ve Yönetmeliğine İstinaden belgeler istenmektedir. ) 1 MESAİ GÜNÜ 10 Aracın Hurdaya Ayrılması işlemleri 1. 2 adet Araç Tescil Müracaat formu 2. Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı 3. Eski Trafik ve Tescil belgeleri ve plakaları Not: İşlemi vekil takip ediyor ise vekaletname hurda işlemini yapmaya yetkili olarak tanzim edilecek. ve Belgeler daktilo ile doldurulacak (2918 Sayılı K. Y. T. K'na ve Yönetmeliğine İstinaden belgeler istenmektedir 1 MESAİ GÜNÜ 11 Araçlarda Renk Değişikliği işlemleri 1-Tescil belgesi ve Trafik belgesi 2. İki adet Araç Tescil müracaat formu 3. Dilekçe 4. Muayene yoksa muayene yaptırılacak varsa renk tespiti yaptırılacaktır. 5. Renk faturası ve örneği 6. Trafik Sigortası 7. Plakalarda TR. Rumuzu yoksa değiştirilecek Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak (2918 Sayılı K. Y. T. K'na ve Yönetmeliğine İstinaden belgeler istenmektedir. ) 1 MESAİ GÜNÜ 12 Ticariden Gayri Ticariye ve Gayri Ticariden Ticariye Çevirme işlemleri 1. Tescil belgesi 2. İki adet Araç Tescil müracaat formu 3. Dilekçe 4. Trafik Sigortası 5. Ticariye çevirmek için bağlı olduğu Vergi Dairesinden kayıt örneği 6. Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu Vergi Dairesinden kayıt örneği) 7. Plakalar TR. rumuzlu değil ise değiştirilecek Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak (2918 Sayılı K. Y. T. K'na ve Yönetmeliğine İstinaden belgeler istenmektedir. ) 1 MESAİ GÜNÜ 13 Unvan Değiştirme - İsim veya Soy ad Değişikliği işlemleri 1. Tescil belgesi 2. İki adet Araç Tescil müracaat formu 3. Dilekçe 4. Kayıtlı olduğu Nüfus idarisinden vukuatlı nüfus örneği 5. Mahkeme kararı veya Evlenme cüzdanı (Şahıslar için) 6. Şirketler için ticaret sicili 7. Ticaret sicil tasdiknamesi, İmza Sirküleri (Yeni unvana göre) 8. Plakalar TR. rumuzlu değil ise değişecek 9. Şirketler İçin Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak (2918 Sayılı K. Y. T. K' na ve Yönetmeliğine İstinaden belgeler istenmektedir. ) 1 MESAİ GÜNÜ 14 LPG İşlemi Yapılan Araçlarla ilgili işlemler 1. Fatura 2. Montaj tespit raporu 3. İmalat yeterlilik belgesi 4. Karayolları uygunluk belgesi 5. Muayene istasyonundan tespit yaptıracaklar 6. Dilekçe 7. 2 adet Ek-1 formu 8. Trafik ve tescil belgesi, 9. Trafik Sigortası 10. Nüfus cüzdanı, Sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE 1. Ticaret Sicil Tasdiknamesi 2. İmza Sirküleri 3. Şirket yetkilisi veya vekaletli vekili(2918 Sayılı K. Y. T. K'na ve Yönetmeliğine İstinaden belgeler istenmektedir. ) 1 MESAİ GÜNÜ 15 İcra Kanalı ile Satılan Araçlarla ilgili işlemler 1-İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca satış yazısı ekinde satış tutanağı ile birlikte 2. Trafik Sigortası 3. Trafik Tescil belgesi 4. 2 adet müracaat işlem formu 5. T. C Kimlik belgesi veya Sürücü belgesi 6. Plakalar TR rumuzlu olacak, değil ise, eski plakalar gelecek 7. İcra satışı yapılan araçlar istenilen belgeler ile birlikte bir ay İçerisinde ilgili tescil kuruluşuna tescil edilmek zorunluluğu vardır. ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE a. Ticaret Sicil Tasdiknamesi b. İmza Sirküleri c. Şirket Yetkilisi veya Vekili (2918 Sayılı K. Y. T. K'na ve Yönetmeliğine İstinaden belgeler istenmektedir. ) 1 MESAİ GÜNÜ 16 Motor ve Şase Değişimi işlemleri 1. Motor satış senedi, Gümrük şahadetnamesi veya Fatura ile satın alınan Motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki tüm satışa esas belgeler. 2. Garanti kapsamındaki motor için, motor bloğunu değiştiren yetkili firma kendi adına fatura kesecek ve ilgili Trafik kuruluşuna hitaben motorun garanti kapsamından verildiğini ve araç maliki adına tescil edilmesi için dilekçe yazılacak 3. Motor bloğunun tespiti için araç muayene istasyonuna tespite gidecek 4. Araç Tescil Müracaat işlem formu (2 adet) 5. Trafik Tescil belgesi, (2918 Sayılı K. Y. T. K'na ve Yönetmeliğine İstinaden belgeler istenmektedir. ) 1 MESAİ GÜNÜ 17 Çalışma Karnesi Tasdik İşlemleri 1. Çalışma Karnesinin tasdik işlemleri için, Sürücü belgesi, Ticari Taşıt kullanma belgesi (Bağlı olduğu Şoförler Derneğinden) alınır ve şahsın şahsen Trafik Şube veya Bürosuna müracaat ederek tasdik edilir. 2. Çalışma karne tasdik işlemlerinde plaka yazılı olmadığından, her İl veya İlçe Trafik Tescil Şube ve Bürosunda çalışma karnesi Tasdik işlemleri yapılabilir. (2918 Sayılı K. Y. T. K'na ve Yönetmeliğine İstinaden belgeler istenmektedir. ) 1 MESAİ GÜNÜ 18 Çalınan Araçlarla ile İlgili İşlemler 1. Karakol tarafından tutulan tutanak ile Oto hırsızlık Büro mirliğinden çalıntı olduğuna dair belge getirilir. 2. Araç sahibinin isteği halinde, l ay geçince bir dilekçe ile aracın Taşıtlar Vergi Dairesindeki kayıtları kapatılabilir. (2918 Sayılı K. Y. T. K'na ve Yönetmeliğine İstinaden belgeler istenmektedir. ) 1 MESAİ GÜNÜ 19 Çalıntı Araç Bulunduğu Zaman yapılan işlemler 1. Karakoldan alınacak teslim tutanağı ile birlikte Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge getirilerek, Taşıtlar vergi Dairesine yazı yazılır ve kaydı açılır. 2. Bulunan araç sahibi bağlı bulunduğu Sigorta şirketinden para almış ise, ilgili sigorta şirketinden kendi adına ruhsat çıkması için bir vekil tayin eder. 3. Araç muayene istasyonuna sevk edilir motor ve şase tespiti yaptırılır (2918 Sayılı K. Y. T. K'na ve Yönetmeliğine İstinaden belgeler istenmektedir. ) 1 MESAİ GÜNÜ 20 Logo işlemleri 1. Şahısların kendi adına tescilli araçlarının ticaret hanelere ve iş yerlerinin unvanı yazdıra bilmek için şahsın kendi adına ait vergi levhası veya tanzim ettiği fatura örneği 2. Şirketler adına tescilli araçlarına şirketin unvanını veya tanıtımını veya üretimini yaptığı ürünlerin tanıtımına yönelik reklamları ve yazıları bir dilekçe ile tescil şubelerine müracaatla araçlarına yazdırabilir. 3. Şahsın kendi adına tescilli ticari araçlarını şirket tarafından Kiralanması halinde; a. Noter Tasdikli iş akdi sözleşmesi yaptırılır. b- Şirketin reklam Logosu araçların yan karoseri üzerine, otobüs ve minibüslerin ise arkalarına yazdırılır. (2918 Sayılı K. Y. T. K'na ve Yönetmeliğine İstinaden belgeler istenmektedir. ) 1 MESAİ GÜNÜ 21 Sürücü Kursundan Sürücü Belgesi Almaya Hak Kazananlar 1. Sürücü belgesi sertifikası 2. Sağlık raporu ve kan grubu belgesi 3. Öğrenim durum belgesi 4. T. C Kimlik Numaralı Belge 5. Sürücü belgesi harç makbuzu 6. 3 adet fotoğraf 7. Şoförler cemiyetinden dosya 8. Sürücü kursuna müracaat formu 9. Emniyete müracaat formu 10. 30 yaş ve altı için EK-21 A formu 1 MESAİ GÜNÜ 22 Yabancı Sürücü Belgelerinin Ülkemiz Sürücü Belgesine Dönüştürülmesi işlemleri 1. Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi 2. Şoförler derneğinden dosya 3. T. C Kimlik No( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi. 4. İki adet fotoğraf 5. Sabıka kaydı. 6. Sağlık raporu (Devl Hast, Aile Hek. veya özel sağlık kuruluşundan) 7. Kan grubu belgesi. 8. Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere) 9. Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belge sınıflarına göre ödenecektir)(2918 Sayılı K. Y. T. K'na ve Yönetmeliğine İstinaden belgeler istenmektedir. ) 1 MESAİ GÜNÜ 23 Yıpranma, Zayii veya Kimlik Değişikliğinden Dolayı Sürücü Belgesi Değişimi işlemleri 1. Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. 2. T. C Kimlik Belgesi 3. Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi 4. Üç adet fotoğraf 5. Eski Sürücü belgesi. 6. Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı, mahkeme kararı gibi) NOT: Sürücü belgesi ile ilgili tüm işlemler için G. B. T tahkikatı yapılır. Diğer birimlerden alınan belgeler için normal süre geçerli olmayıp ilgili maile cevap verildiğinde süre geçerli olacaktır. (2918 Sayılı K. Y. T. K'na ve Yönetmeliğine İstinaden belgeler istenmektedir. ) 1 MESAİ GÜNÜ Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İsim : Deniz ÜNSAL Ünvanı : İlçe Emniyet Müdür V. Adres : Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü Tel : 0322 581 33 31 Faks : 0322 581 33 41 e-posta : pozanti@egm. gov. tr İkinci Müracaat Yeri : İsim : Emrah AKDUMAN Ünvanı : Kaymakam Adres : Pozantı Hükümet Konağı Tel : 0322 581 30 10 Tel : 0322 581 33 20

