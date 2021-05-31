İlçe Jandarma Komutanlığı
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İlçe Jandarma Komutanlığı

İlçe Jandarma Komutanlığı
Habermetre - Haberler | Toplum

Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı; Jandarma Teşkilatının görevlerini düzenleyen 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 3.

Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı; Jandarma Teşkilatının görevlerini düzenleyen 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 3. Maddesine göre, "Emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin verdiği görevleri yerine getiren silahlı genel kolluk kuvvetidir. " Aynı Kanunun 7. Maddesine göre görevleri şunlardır: a) Mülki görevleri; Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak. b) Adli görevleri; İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek. c) Askeri görevleri; Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen askeri hizmetleri yerine getirmek.

Kaynak: Habermetre

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