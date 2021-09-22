İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Koray'dan Başkan Şahin'e ziyaret - Haberler
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İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Koray'dan Başkan Şahin'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Koray'dan Başkan Şahin'e ziyaret

Bilecik'in Osmaneli ilçesine yeni atanan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Koray, Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesine yeni atanan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Koray, Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Şahin, yeni göreve başlayan Üsteğmen Öcal Koray ile bir süre sohbet etti.

Nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirten Üsteğmen Koray, bundan sonraki süreçte ilçedeki tüm kurumlarla ve vatandaşlar ile birlikte işbirliği içerisinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Şahin ise, nazik ziyaretleri dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Koray'a teşekkür ederek yeni görevinde başarılan diledi ve günün anısına hediye takdim etti. - BİLECİK

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Koray'dan Başkan Şahin'e ziyaret

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Haber: İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Koray'dan Başkan Şahin'e ziyaret - Haberler
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