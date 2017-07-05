İlçe Jandarma Komutanı Bozdoğan'dan, Veda Ziyareti

Kahramankazan'daki görev süresini tamamlamasının ardından tayini çıkan ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Bozdoğan veda ziyaretlerine başladı.



Üsteğmen Bozdoğan, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü makamında ziyaret ederek veda etti.



Belediye Başkanı Ertürk ziyarette, verdiği hizmetlerden dolayı Üsteğmen Bozdoğan'a ilçe halkı adına teşekkür etti.



Bozdoğan da Kahramankazan'da görev yaptığı süre içerisinde jandarma teşkilatına desteklerinden dolayı Başkan Ertürk'e teşekkür etti.



Ertürk, Bozdoğan'a ilçede görev yaptığı sürenin anısı olması temennisiyle el yapımı bir bakır fincan takımı hediye etti.