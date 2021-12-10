İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı, Kaymakamlık Makam Odasında Gerçekleştirildi. - Haberler
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İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı, Kaymakamlık Makam Odasında Gerçekleştirildi.

İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı, Kaymakamlık Makam Odasında Gerçekleştirildi.
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İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı, Kaymakamlık Makam Odasında Gerçekleştirildi.

İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı, Kaymakamlık Makam Odasında Gerçekleştirildi. İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı, Kaymakamlık Toplantı Salonunda İlçemiz Kaymakamı Yunus Emre AKPINAR Başkanlığında Atabey TSM Sorumlu Hekimi Tuğba IŞIDAN, Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Mustafa ŞİRİKÇİ, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet GÜNKAYA, CHP İlçe Başkanı Mustafa TÜFEKLİ, MHP İlçe Başkanı Aziz ERASLAN, İyi Parti Temsilcisi Yakup ŞAHİN'in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

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