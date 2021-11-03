İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca Viranşehir İlçesi dahilindeki ilçe idare şube başkanları ile resmi kuruluş amirleri Kaymakam Önder ÇENGEL başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda toplandı. Toplantı açılış konuşmasında Kaymakam Önder ÇENGEL; İlçe İdaresi Kanunu gereği bu toplantıyı yaparak hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesini, uygulamada birliği sağlamak, görülen aksaklıkların giderilmesi için gereken hatırlatmanın yapılmasını amaçladıklarını belirtmiştir. 1- Tasarruf tedbirlerinin titizlikle uygulanmasını, bunun yanı sıra klimaların gereksiz boş yere kullanılmaması, hatırlatıldı. 2-Memurların siyasi partilere üye olmaması, dil, din ve ırk gibi ayırmalara girilmemesi tarafsız olmak gerektiği, bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği vurgulandı. 3- Kamu binalarında vatandaşa daha verimli olabilmek için birim amirlerinin bürolarının başında olmaları kamu hizmetinin aktarılması ve Kamu binalarının vatandaşa sürekli açık tutulması bu nedenle birim amirlerinin hassasiyet göstermesi gerektiği. 4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarda temizlik ve bakımının periyodik olarak belirli tarihlerde devamlı yapılmasının sağlanması; 5-Bayrağımızın yırtık, sökük, yamalı delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılmayacağı, çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrağın cephe alınarak selamlanması, Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar görüşüldü; ve kanun doğrultusunda işlem yapılması hatırlatıldı. 6-Memurların mesaiye düzenli devam etmeleri, bu konuda daire amirlerince gerekli denetimlerin yapılması, ast üst ilişkisine dikkat edilmesi; ödeneklerin düzenli kullanılmasının sağlanması; 7-Resmi Yazışmalar konusunda hataların tekrarlandığını, Kaymakamlık onayını gerektiren tekliflerin önceden görüş alındıktan sonra yazılı hale getirilmesi, yazışmaların Valilik aracılığıyla yapılmasını, resmi kurumların resmi yazışma kuralları hakkındaki yönetmelik gereğince Valilikle Kaymakam aracılığıyla yazışma yapılması gerektiği izah edilmiştir. 8-Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarda yolsuzlukla mücadele edilmesi Yolsuzlukla mücadele Bilgisayar kullanımında gerekli dikkatin çoğaltılması, yazışmalarda yazışma yönergesi doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 9- Pandemi ile mücadele de ilçemizdeki son durumların değerlendirilmesi yapılması gerekenler ilave tedbirlerin görüşülmesi; Toplantıda ayrıca daire amirlerinin hizmetlerin yürütülmesi konusunda soru ve soruları müzekkere edildi.

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