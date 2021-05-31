İlçe Hukuk İşleri Şefliği
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İlçe Hukuk İşleri Şefliği

İlçe Hukuk İşleri Şefliği
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçe Hukuk İşleri Şefliğinin Görev ve Yetkileri 1. Apostil ve Bakım Belgelerini tasdik etmek.

İlçe Hukuk İşleri Şefliğinin Görev ve Yetkileri 1. Apostil ve Bakım Belgelerini tasdik etmek. 2. Apostil Tasdik şerhi verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 3. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 4. İlçe İdare Kurulu görevlerine ilişkin iş ve işlemleri hazırlamak ve yürütmek. 5. İlçe İdari Kurulunun idari, istişari ve kanuni olarak vermiş olduğu kararları hazırlamak, iş ve işlemleri yapmak. 6. 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanunun uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 7. Harita iş ve işlemlerini yürütmek. 8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu gereğince memurlar hakkında yapılan disiplin işlemlerini ve ilgili yazışmaları yapmak. 9. 5434 sayılı kanun çerçevesinde kamu emeklileri hakkında muhtaçlık kararlarını yürütmek. 10. Adli sicil kayıt belgesi vermek 11. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Ek Madde 2 çerçevesinde (kapıcı) tahliye işlemi gerçekleştirmek. 12. Hukuk işleri şefliği ve İdare Kurulu ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.

Kaynak: Habermetre

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