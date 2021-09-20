İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 46 Nolu Kararı

20. 09. 202120. 09. 2021 Pazartesi günü saat 10. 00' da Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK başkanlığında toplandı. Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturan Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde PCR test sonucu pozitif olanların uygun koşullarda izolasyona alınmaları salgının yayılımını kontrol altında tutma açısından büyük önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığınca yayımlanan "Temaslı takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi"ne göre göstermiş olduğu semptomlara göre hastaneye yatışına gerek görülmeyen pozitif vakaların ikametlerinde izolasyona tabi tutulması gerekmektedir. Öte yandan çeşitli sebeplerle (yükseköğretim, çalışma, gezi vb. ) geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınacağı herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin; belirlenen yerlerde izolasyona tabi tutulmaları ve Filyasyon ekiplerince takiplerinin yapılması salgının seyri açısından elzem bir durumdur. Bu kapsamda; 1- Geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek üzere özel araçlarıyla (toplu taşıma vasıtaları kesinlikle kullanılmayacaktır) asıl ikametlerine dönmelerine yolculuk sırasında sair sebeplerle (mola vb) diğer kişilerle temas etmeyeceğine yönelik taahhütte bulunması koşuluyla izin verilmesine, 2- Asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olanlar, geçici olarak ilçemizde bulunup PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınabileceği herhangi bir yeri bulunmayanlar ile izolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak kişilerin İlçemiz Sabancı Öğretmenevinde izolasyon süreçlerini geçirmesini/tamamlamasını, konaklama bedelinin burada izolasyona tabi tutulacak kişilerce karşılanmasına, ziyaretçi kabul edilmemesine, 3- Konaklama bedelinin günlük 250, 00 TL olarak belirlenmesine, yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak durumdaki kişilere ait giderlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından destek sağlanmasına, 4- İzolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek ve buralarda görevli personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli görevlendirilmesini, 5- Güvenlik önemleri için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilmesine, Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Alınan bu kararın bilgi için Kaymakamlık Makamına; gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 20. 09. 2021BAŞKAN

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