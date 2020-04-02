İlçe giriş-çıkışı kapatıldı Sivas'ın Gemerek ilçesinde Korona virüs önlemleri kapsamında Çatalyol olarak bilinen Gemerek Kayseri girişi çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Korona virüs önlemleri kapsamında Çatalyol olarak bilinen Gemerek Kayseri girişi çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında, ilçeye yapılan giriş ve çıkışların kontrol altına alınabilmesi için ilçenin Kayseri karayolu ile bağlantısının sağlandığı Çatalyol olarak bilinen Gemerek Kayseri girişi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bu kararın ardından ilçe giriş ve çıkışlarının tek noktadan yapılması sağlandı. Karar belediye hoparlörlerinden anons edilerek halka duyuruldu.

(Erhan Aksoy/İHA)

Kaynak: İHA