İlçe genelinde hummalı bir dezenfekte çalışması yürütülüyor Şehitkamil Belediyesi, dünya genelinde etkili olan Coronavirüs'e karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından oluşturulan özel ekipler, ilçe genelinde hizmet veren sosyal tesislerde, spor tesislerinde, parklarda ve çöp konteynırlarında dezenfekte çalışması gerçekleştiriyorlar.

Halk sağlığına büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve neredeyse tüm dünyaya yayılan Coronavirüs'e karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları kapsamında ilçe genelinde bulunan tüm sosyal tesisler, spor tesisleri, park ve çöp konteynırları insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkayarak dezenfekte ediliyor. Yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan vatandaşlar, gerçekleştirilen işlemlerin memnuniyet verici olduğunu dile getirdiler.

Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha önceden de uyguladıkları dezenfekte çalışmalarını Coronavirüs'e karşı yayılmayı önleyici tedbirler doğrultusunda arttırdıklarını kaydetti. İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Başkan Fadıloğlu, bu konuda herkesin duyarlı davranması gerektiğinin altını çizdi.

ÇOK DETAYLI BİR DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ

Belediye olarak üzerlerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirme gayretiyle çalıştıklarını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu açıklamada bulundu:

"Şehitkamil Belediyesi olarak en fazla önemsediğimiz konu, insan sağlığıdır. Bu düşünceyle yıllardan beri uyguladığımız dezenfekte çalışmalarını bugünlerde arttırdık. Coronavirüs'e karşı gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında belediyemize bağlı hizmet veren ve binlerce vatandaşımızın kullandığı sosyal tesislerde, spor merkezlerinde periyodik olarak çok detaylı bir dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Halkımızın, özellikle de çocuklarımızın ve gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği tüm parklarımızda da düzenli aralıklarla dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Bir de cadde ve sokak aralarında bulunan çöp konteynerlerinde de dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Tüm bu çalışmalara ek halkımızı Coronavirüs'e karşı bilinçlendirmek adına bilgilendirme faaliyetleri yürütüyoruz. Corona virüsüne karşı korunma yollarının başında hijyen geliyor. Sık sık elleri yıkamak, maske takmak, elleri yıkadıktan sonra antiseptik veya kolonya kullanmak, tokalaşmadan olabildiğince kaçınmak en etkileyici korunma yolları arasında yer alıyor. Bununla birlikte bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekirse yine doktor kontrolünde bağışıklığı kuvvetlendirmek için ilaç ve gıda takviyesi yapmak da ikinci sıradaki korunma yolları arasında yer alıyor. Yine sağlıklı ve dengeli beslenme ile düzenli uyku da Coronavirus salgınına karşı alınabilecek tedbirler arasında bulunuyor. Halkımızdan ricam, herkesin azami ölçüde alınması gereken tedbirler konusunda hassas davranmalarıdır."

Kaynak: Bültenler