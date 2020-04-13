İlçe esnafından Vefa Destek Grubuna destek Bilecik'in Osmaneli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, vatandaşların evden çıkmadan hizmet alabilmesi için Vefa Destek Grubuna destek sözü geldi.

Bilecik'in Osmaneli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, vatandaşların evden çıkmadan hizmet alabilmesi için Vefa Destek Grubuna destek sözü geldi.

Osmaneli'nde Korona virüs Covid-19 vakaların yoğun bir şekilde görülmesi üzerine vatandaşların evden çıkmaması için ilçe esnafından Vefa Destek Grubuna gelen yoğun taleplere yardımcı olmak maksadıyla, ilçe esnafından destek sözü geldi. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Yıldız evde kalan Osmaneli halkına hizmet etmede son derece yoğunlaşan taleplere yardımcı olmak için belediyemiz, emniyetimiz ve Vefa Destek Grubuna destek sözü geldi. Bugünden itibaren Osmaneli halkının, ekmek, su, tüp, ekmek, sebze ve meyve gibi zorunlu diğer ihtiyaçları için ilçemiz esnafları satış araçları ile halkımıza evlere hizmet verecek. Telefonla da sipariş alacak esnafımıza erişmek için telefon numaralarını sitemizde halkımıza ileteceğiz. Araçla satış yapacak esnafımız eldiven, maske gibi hijyen koşullarına uyacaklar. Ekmekler kesinlikle ambalajlı olarak satılacak. Korona virüsle ilgili kurallara harfiyen uyulacak. Bu hassas süreçte Korona virüsle mücadelede her zaman bizlere destek olan Osmaneli Esnaf Sanatkarlar Derneği Başkanı Aydın Yıldız'a teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA