İlçe Emniyet Müdürü Öztürk'ten "telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı uyanık olun" uyarısı

Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Öztürk, AA muhabirine, son günlerde ilçede artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların son derece uyanık olması gerektiğini söyledi.

Telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, para veya kredi kartı bilgilerini isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Telefonunuzun sim kartının kopyalanarak suç örgütlerince kullanıldığını söyleyen, bunlara operasyon düzenlemek için sizden para göndermenizi isteyenlere inanmayın. 'Sağlık hizmetlerinden 1 yıl ücretsiz yararlandınız, ücretsiz süre sona erdi. Üyeliğinizi iptal ettirmezseniz kartınızdan para kesilecek' şeklindeki sözlerle sizlerle irtibata geçen şahıslara aldanmayın. Ödül kazandınız mesajı göndererek ödülü almanız için para göndermenizi isteyenlere, bankalardan kredi dosya masraflarını alacaklarını söyleyen şahıslara ve gelen mesajlara itibar etmeyin. Banka ve kredi kartı bilgilerinizi asla kimseyle paylaşmayın."

Öztürk, hiçbir devlet görevlisi veya polisin vatandaştan para istemeyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan