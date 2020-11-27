İlçe Emniyet Müdürü Öztürk'ten "telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı uyanık olun" uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İlçe Emniyet Müdürü Öztürk'ten "telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı uyanık olun" uyarısı

27.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:12
İlçe Emniyet Müdürü Öztürk'ten

Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Öztürk, AA muhabirine, son günlerde ilçede artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların son derece uyanık olması gerektiğini söyledi.

Telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, para veya kredi kartı bilgilerini isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

Bunlar da ilginizi çekebilir

Berat Albayrak bir görevinden daha istifa etti! İşte yerine getirilen isim
Berat Albayrak bir görevinden daha istifa etti! İşte yerine getirilen isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Öldü diye morga konan kişi, atardamarı kesilince çığlık atarak hayata döndü
Öldü diye morga konan kişi, atardamarı kesilince çığlık atarak hayata döndü

"Telefonunuzun sim kartının kopyalanarak suç örgütlerince kullanıldığını söyleyen, bunlara operasyon düzenlemek için sizden para göndermenizi isteyenlere inanmayın. 'Sağlık hizmetlerinden 1 yıl ücretsiz yararlandınız, ücretsiz süre sona erdi. Üyeliğinizi iptal ettirmezseniz kartınızdan para kesilecek' şeklindeki sözlerle sizlerle irtibata geçen şahıslara aldanmayın. Ödül kazandınız mesajı göndererek ödülü almanız için para göndermenizi isteyenlere, bankalardan kredi dosya masraflarını alacaklarını söyleyen şahıslara ve gelen mesajlara itibar etmeyin. Banka ve kredi kartı bilgilerinizi asla kimseyle paylaşmayın."

Öztürk, hiçbir devlet görevlisi veya polisin vatandaştan para istemeyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

İlgili Haberler

Yozgat Emniyet Müdürlüğünden sosyal deneyle dolandırıcılık uyarısı
Yozgat Emniyet Müdürlüğünden sosyal deneyle dolandırıcılık uyarısı
Samsun Sağlık Müdürü Oruç'tan kentte artan Kovid-19 vakalarına karşı uyarı
Samsun Sağlık Müdürü Oruç'tan kentte artan Kovid-19 vakalarına karşı uyarı
Genel Müdür Dikmen'den Emniyet Müdürü Karabağ'a ziyaret
Genel Müdür Dikmen'den Emniyet Müdürü Karabağ'a ziyaret
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan İrem Derici Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Şenol Güneş Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Adana Malatya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İlçe Emniyet Müdürü Öztürk'ten "telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı uyanık olun" uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 17:28:41. #1.14#
title