İlçe Emniyet Müdürü Öztürk, dolandırıcılara karşı uyardı
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İlçe Emniyet Müdürü Öztürk, dolandırıcılara karşı uyardı

Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İlçe Emniyet Müdürü Öztürk, dolandırıcılara karşı uyardı
21.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:20

Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öztürk, AA muhabirine, vatandaşların telefon yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Cep telefonundan arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, para veya kredi kartı bilgilerini isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Telefonla sizleri arayarak para ve ziynet eşyası talep edenlere itibar etmeyiniz. Kendisini Vali veya Kaymakam olarak tanıtarak yardıma muhtaç veya hasta çocuklar için para talep eden kişilere inanmayın." dedi.

Son günlerde ilçede artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların son derece uyanık olması gerektiğine işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Hiçbir devlet görevlisi veya polis sizden para istemez. Evinize gelerek 'Yaptığımız çekilişten size hediye çıktı' şeklinde sözlerle kandırarak fahiş fiyatla mal satanlara da inanmayın. Evlenme vaadi ile sizden altın veya para isteyenlere de itibar etmeyin. Fala bakmak veya büyü yapmak için ikametinize gelen ve içeri girmeye çalışan kişilere itibar etmeyin. Üzerinizde büyük miktarda para taşımanız gerekiyorsa birkaç parça halinde emniyetli yerlerde taşıyın. Adres sormak, para bozdurmak gibi bahanelerle size yaklaşan tanımadığınız şahıslara karşı dikkatli olun."

Kaynak: AA

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