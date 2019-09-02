İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner'in tayini çıktı

02.09.2019 17:06

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner Kütahya'ya tayin oldu.



Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki üst rütbeli personelin yer değişikliği (rotasyon) ile ülke genelinde birçok emniyet müdürünün yeri değişti. Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner'de Kütahya iline tayin oldu. Hakkı Güner ile birlikte Bilecik'te 4 emniyet müdürünün daha yerlerinin değiştiği öğrenildi.



İlçe Emniyet Müdürü Güner, 2008 yılında Kahramanmaraş'tan Bozüyük'e tayin oldu. Yaklaşık 11 yıldır Bozüyük'te görev yapan Müdür Güner, mazlumların yanında suç ve suçlunun daima karşısında durarak ilçede huzurun sağlanması noktasında başarılı bir performans ortaya koydu. Görev süresi boyunca yaptığı başarılı çalışmalarla ilçe halkının sevgisini ve takdirini kazanan Hakkı Güner'in beklenmedik tayini ilçe halkını üzdü. - BİLECİK

Kaynak: İHA