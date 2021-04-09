İlçe Emniyet Müdürü Doğan'dan, 'Polis Haftası' ziyaretleri
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İlçe Emniyet Müdürü Doğan'dan, 'Polis Haftası' ziyaretleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İlçe Emniyet Müdürü Doğan'dan, 'Polis Haftası' ziyaretleri

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, '10 Nisan Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatının 176. Kuruluş Yıl Dönümü' dolayısıyla kurum ve kuruluşlara ziyaret turu gerçekleştirdi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, '10 Nisan Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatının 176. Kuruluş Yıl Dönümü' dolayısıyla kurum ve kuruluşlara ziyaret turu gerçekleştirdi.

Personelin eşlik ettiği İlçe Emniyet Müdürü Doğan, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen ile Salihli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Hilmi Avan'ı ziyaret etti.

Ziyaret anısına İlçe Emniyet Müdürü Doğan, Kaymakam Sağlam, Belediye Başkanı Kayda, Başsavcı Balık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alşen ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Avan'a çiçek taktim etti.

Kaymakam Sağlam, "Türk Polis Teşkilatı kurulduğu günden itibaren halkın can ve mal güvenliğinin yanı sıra kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının korunması amacıyla çalışmış ve günümüzde de aynı kararlılık ve azim ile bu görevini sürdürmektedir" derken, Belediye Başkanı Kayda ise "Devletimizin bekası, huzur ve güvenliğimizin sağlanması için bu kutsal görevi ifa eden başta Salihli Emniyet Müdürlüğü ile tüm Polis Teşkilatı mensuplarımızın 176. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyorum" dedi. - MANİSA

İlçe Emniyet Müdürü Doğan'dan, 'Polis Haftası' ziyaretleri
İlçe Emniyet Müdürü Doğan'dan, 'Polis Haftası' ziyaretleri
İlçe Emniyet Müdürü Doğan'dan, 'Polis Haftası' ziyaretleri
İlçe Emniyet Müdürü Doğan'dan, 'Polis Haftası' ziyaretleri
İlçe Emniyet Müdürü Doğan'dan, 'Polis Haftası' ziyaretleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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