İlçe Belediyeleriyle Koronavirüs Koordinasyon Manisa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele ve dezenfektan çalışmaları noktasında merkez ilçe belediyeleri Yunusemre ve Şehzadeler belediyelerinin yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal ile şube müdürlerinin katılımıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda koronavirüsle mücadele ve dezenfektan çalışmaları toplantısı yapıldı.

Toplantıda ülke ve dünya gündeminde olan Corona virüse karşı ortak çalışma yürütüleceği duyuruldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmasında, "Ülkemizde baş gösteren Corona virüse karşı hem devletimizin hem de yerel yönetimler olarak da neler yapabileceğimiz ile alakalı koordinasyonlu çalışmamız devam ediyor. Bununla alakalı dezenfektan uygulamaları ve buna benzer önlemlerimizin yanında ne çeşit önlemler alabiliriz diye toplantı halindeyiz. Halkımızın bu virüsten etkilenmeyeceği bir şekilde mevcut durumu atlatarak daha kalıcı, çözüme yönelik sonuçlarla karşınızda olacağız" diye konuştu. Yapılan toplantıda dezenfektana yönelik çözüm önerileri karşılıklı fikir alışverişleri şeklinde masaya yatırılarak, yürütülecek ortak çalışma üzerinde görüşler ifade edildi.

Kaynak: Bültenler