İlçe belediyelerinden 65 yaş üstü ile evde kalan vatandaşlar için bayram etkinliği
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İlçe belediyelerinden 65 yaş üstü ile evde kalan vatandaşlar için bayram etkinliği

İstanbul'daki ilçe belediyeleri, bugün 14.00-20.00 saatlerinde dışarı çıkma serbestisi uygulanan 65 yaş ve üstü ile sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlar için çeşitli bayram etkinlikleri düzenledi.

İlçe belediyelerinden 65 yaş üstü ile evde kalan vatandaşlar için bayram etkinliği
24.05.2020 20:23 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:58

İstanbul'daki ilçe belediyeleri, bugün 14.00-20.00 saatlerinde dışarı çıkma serbestisi uygulanan 65 yaş ve üstü ile sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlar için çeşitli bayram etkinlikleri düzenledi.

Kabristanlarda Kur'an-ı Kerim ve dua okutan belediyeler, şehit ailelerini yalnız bırakmayarak evlerinde ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Fatih Belediyesi'nce, 65 yaş ve üstü vatandaşlara ilçedeki 3 parkta çeşitli etkinlikler düzenlendi, ikramda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Fındıkzade Çukurbostan Parkı, Çarşamba Çukurbostan Şehir Parkı ve Hekimoğlu Meydan Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde eğlenceli vakit geçirdi.

Belediye ekipleri parklara gelen vatandaşları çiçeklerle karşılayarak bayramlarını kutladı, çorba, su ve çay ikramında bulundu. Vatandaşların bir kısmı, canlı müzik eşliğinde dans etti, bazıları ise yürüyüş yaptı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar, söz konusu etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Parkları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu etkinliklerle vatandaşlarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Güneşli havanın programı daha da renklendirdiğini belirten Turan, "Bayrama buruk girdik ama Fatih'imizin büyükleriyle birlikte parklarda çok güzel bir bayram havası var. Bu parklarımız bütün insanlarımız için nefes alma yeri." dedi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara, 5 bin el dezenfektanı, 15 bin maske ve 5 bin adet çiçek dağıtıldı.

Esenyurt Belediyesinden evde kalanlara gezici bayram eğlencesi

Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı'nı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde geçirenler için gezici bayram eğlencesi düzenledi. Vatandaşlar sihirbaz, maskot gösterisi ve halk oyunlarını evlerinin camlarından izledi.

Belediyenin Kültür İşleri Müdürlüğü'nün Sihirbaz, tahta bacak, jonglör ve halk oyunlarından oluşan ekipleri, ilçeyi sokak sokak gezdi. Esenyurtlular etkinlikleri camlarından izlerken, halk oyunları ekibinin sosyal mesafeli halayı büyük ilgi gördü.

Salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların moral vermek için yapılan etkinlikler bayram boyunca devam edecek.

Beylikdüzü'ndeki kabristanlarda Kur'an-ı Kerim okutuldu

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı sebebiyle ilçedeki tüm mezarlıklarda Kuran-ı Kerim okutularak dua edildi.

Yakuplu Mezarlığı, Kavaklı Eski Mezarlık, Kavaklı Yeni Mezarlık ve Gürpınar Mezarlığı'nı ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve ilçe protokolünün de katıldığı programda okunan Kuran-ı Kerim tilaveti sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanırken, mahalle meydanlarında da eş zamanlı yayın yapıldı.

Pandemi dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle vatandaşlar balkon ve pencerelerinden Kuran-ı Kerim dinleyerek, okunan dualara eşlik etti.

Şehit aileleri bayramda unutulmadı

Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki şehit ailelerinin adreslerini tek tek ziyaret etti.

Şehit ailelerine herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soran ekipler, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in bayram mesajını ileterek bayramlarını kutladı, çikolata takdim etti.

Bağcılar'da Kestane Bahçesinde ikramlı psikologlu bayram programı

Bağcılar Belediyesi de Kestane Bahçesi'nde 65 yaş üstü vatandaşlar için bayram programı düzenledi.

İlçede sayıları 35 bini aşan yaşlılar, kendileri için çimleri biçilip, temizlenerek kullanıma hazır hale getirilen parkları doldurdu. Kimi eşiyle kimi de yanında refakatçisiyle parklarda yürüyüş yaparken kimi de Bağcılar Belediyesi tarafından özel olarak üretilen tek kişilik sosyal mesafe banklarında oturarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Belediye ekipleri tarafından bütün davetlilere, kolonya, şeker, yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Konuklar, çalan müzik eşliğinde kimi zaman duygulandı kimi zaman da elleriyle çalan şarkılara tempo tuttu.

Telefonla bağlanarak hemşehrilerinin bayramını kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Rabb'im İnşallah kucaklaşarak bayramlaşacağımız günlere de bizleri nasip etsin diyorum. Hepinize hayırlı ve bol uzun ömürler diliyorum" dedi.

Bağcılar Belediyesi uzman klinik psikologlarından Doğan Semih Toy da yaşlılara yaptığı sunumla moral verdi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Türk Sanat Müziği dinledi

Güngören'de yaşayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü parkta geçirdi.

15 Temmuz Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar havanın da güzel olması nedeniyle, çimenlerde oturup belediye tarafından organize edilen Türk Sanat Müziği konserini dinledi.

Yaşlı bir vatandaşın kaleme aldığı "Korona" adlı şiir de konser sırasında sanatçılar tarafından yorumlandı.

"Alıştıkları bayram sofralarını biz yaşatmak istedik"

Sancaktepe Belediyesi, Ramazan Bayramının ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bayram sofrası kurdu. Kurulan sofralarda 65 yaş ve üstü vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün de katıldığı bayramlaşmada, vatandaşlara pide ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Döğücü, koronavirüsün etkilerinin bir an önce geçmesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Milletimiz ve özellikle büyüklerimiz sürecin başından beri kendilerini korumak amaçlı almış olduğumuz bu önlemlere çok riayet etti. Bu haftanın bayrama denk gelmesi sebebiyle de kendilerine o alışmış oldukları bayram sofralarını biz yaşatmak istedik. Sıklıkla geldikleri parklarda kendilerine bayram sofraları hazırladık. Bayram şekerlerimizi, kolonyalarımızı takdim ettik. İnşallah bir nebze de olsa hüzünlerini atarlar, bizler de evlatları yerine geçmiş oluruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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