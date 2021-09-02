İlçe belediye başkanlarından Milli Eğitim Müdürü Kökrek'e "Hayırlı olsun" ziyareti

Hamur, Tutak, Taşlıçay ve Eleşkirt ilçe belediye başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Hamur, Tutak, Taşlıçay ve Eleşkirt ilçe belediye başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ve Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti. İlçe belediye başkanları ile ilçelerin eğitim durumu ve yeni eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Kökrek, ilçe belediye başkanları ile ilçelerde planlanan ve devam eden projeleri de anlattı. Konukları ile bir süre sohbet eden Kökrek, daha sonra konuklarını yolcu etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı