İlçe Belediye Başkanları toplantısı Geyve'de yapıldı

04.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:20

Gerçekleştirilen toplantıya Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantıya katılan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen birlik ve beraberlik adına gerçekleşen bu toplantıların önemine değindi ve Başkan Özen, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler olarak bir arada gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar son derece önemli. İlçelerde olup bitenleri paylaşırken hayata geçirilecek projeler noktasında istişare etme imkânı buluyoruz. Bizlere bugün yaptığı misafirperverliğinden dolayı Geyve Belediye Başkanımız Murat Kaya'ya da teşekkür ediyoruz" dedi.

Şehir için birlikte atılacak her adımın önemli olduğunu vurgulayan Başkan Ekrem Yüce, "Şehrimizde hayata geçirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz projeleri çok önemsiyor, istişare kültürünün önemini her fırsatta ifade ediyorum. Hep birlikte Sakarya'mızı geleceğe hazırlamak adına çalışıyor, çabalıyoruz. Şehrimizin ihtiyaçları, hemşerilerimizin talep ve önerileri her zaman masamızın üzerinde. İnşallah hızla çözüm noktasında kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Siyaset anlayışımızın temelini hizmetler oluşturmaya devam edecek ve daima hizmetlerimiz ve projelerimiz öne çıkacak. Rabbim bu güzel tabloyu daim eylesin. Milletimize hizmet sevdamızı arttırsın" dedi.

Kaynak: Bültenler