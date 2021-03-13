İlçe belediye başkanları AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ı ziyaret etti
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İlçe belediye başkanları AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ı ziyaret etti

13.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:15
İlçe belediye başkanları AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ı ziyaret etti

Eskişehir'in Günyüzü ve İnönü ilçelerinin belediye başkanları, AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay'a ziyarette bulundu.

Eskişehir'in Günyüzü ve İnönü ilçelerinin belediye başkanları, AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay'a ziyarette bulundu.

Milletvekili Günay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut ile yapılan görüşmede tarımsal sulama ve üst yapı projeleri değerlendirildi.

Günay, ziyarete değerlendirmesinde, "Kovid-19 süresince tüm dünya ve ülkece öğrenmiş olduğumuz en büyük ve önemli konulardan biri kuşkusuz ki tarım olmuştur. Türkiye tarım ürünleri ve tarım alanları açısından önemli bir ülkedir. Tarım ve sulama bir bütündür ve gıda güvenliğimiz için bu alanda emek veren herkese hükümet olarak desteklerimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ise ziyaretinde, ilçede devam eden yatırımlarda gelinen son noktayı ve yeni projeleri aktardı.

Günay, ilçeden adını alan İnönü inleri için son dönemde yine büyük gelişmelerin mevcut olduğunu bildirerek, İnönü Savaşları'nın 100. yılında yapılması beklenen inlerin restorasyonunun Eskişehir Valiliği öncülüğünde İnönü Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu.

Milletvekil Günay, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'la TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve İl Başkan Yardımcısı Metin Çekiç'le Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'na gençlere yönelik yeni projeler hakkında bilgi verildi.

Günay, "Gençlik kenti olan Eskişehir için gençlerimize yeni spor alanları ve tesisleri kazandırmak istiyoruz. Bakan Kasapoğlu'nu Eskişehir'e davet ettik. Kendilerine desteği için teşekkür ederiz." bilgisini paylaştı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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