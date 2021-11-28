İLBER ORTAYLI İNEGÖLLÜLERLE BULUŞTU

İNEGÖL, BURSA (DHA) - İNEGÖL Belediyesi, 5'inci Kitap Günleri Fuarı kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı İnegöllülerle buluşturdu.

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği Kitap Günleri Fuarı hafta sonu da yoğun katılıma sahne oldu. 100'ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyon kitabı ilçe halkıyla buluşturan etkinliğin konuğu; tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Prof. Dr İlber Ortaylı ile düzenlenen söyleşi programına, Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MODEF Fuar alanında gerçekleştirilen Kitap Günleri Fuarında Cumartesi günü, çok sayıda katılımcı ile gerçekleşen söyleşide Prof. Dr. İlber Ortaylı, İnegöl'ün kültürü, tarihi ve daha önce bu coğrafyada yaşayan medeniyetler hakkında bilgi verdi. Vatandaşlar, 1 saatlik anlatım sırasında yağan yağmura rağmen İlber Ortaylı'yı dinledi. Ortaylı, Kitap Günleri Fuarına katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Program sonunda bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'Değerli anlatımlarından dolayı kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyorum. Aslında burada bir amacımız var; insanımıza yatırım yapmak ve geliştirmek. Hocamız çok güzel tespitlerde bulunuyor. İlçemizin en başarılı ilçeler arasında olmasını istiyoruz. İlçemizden çıkan genç kardeşlerimizin, iş adamlarımızın en başarılı insanlar olmasını istiyoruz. Onun için sizler adına bu tür imkan ve fırsatları oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu yıl kitap günlerimizin 5'incisini gerçekleştirdik ama her seferinde daha nitelikli çalışmalar ortaya koyabilmek adına da tüm ekibimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Kıymetli hocamıza ve değerli misafirlerimize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşma sonrası Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan ile birlikte Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya tablo hediye etti.