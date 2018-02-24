İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i Canlandıracak Kenan İmirzalıoğlu'nu Yorumladı
Kanal D'de ekran macerasına başlayacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisini yorumlayan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, "Kenan iyi ama senaryonun Muhteşem Yüzyıl gibi olması kabul edilemez" dedi.
CNN Türk ekranlarında sunuculuğunu Hakan Çelik'in yaptığı, 'Hafta Sonu' programına konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
KENAN İMİRZALIOĞLU'NU DEĞERLENDİRDİ
Osmanlı tarihinin konuşulduğu programda Ortaylı, konu Fatih Sultan Mehmed'e gelince; yakında Kanal D ekranında başlayacak 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yorumda bulundu.
"KENAN İYİ AMA SENARYO ÇOK MÜHİM"
Ortaylı, yılın merakla beklenen projesinde Fatih Sultan Mehmed'e Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat vermesi ile ilgili "Kenan iyi oynar. Oyun çok mühimdir. Muhteşem Yüzyıl'da işi oyunculuk ve müzik götürdü. Senaryo diye bir şey yok orada. Fatih'in senaryosunun Muhteşem Yüzyıl gibi olması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
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belkıs akkale bile olur; yeter k sen paadan bahset.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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referansı kanal d star show fox tv 8 atv yahudi dönmesi kanallar olan senaryoların çok da izlenecek bi tarafı yoktur. . trt ninde ne olduğu tartışma konusu. . . çünkü göya tarihi yansıtıyorlar . fakat engin altan gibi gezicileri oynatıyorlar. . böyle ulvi karakteleri canlandıracak abdestli sıfatı kadar karakteri ahlakı yerine oturmuş kişiler canlandırsa . . sen anlat karadeniz gibi tecavüz dizileri tarih dizilerini geçmezCevap Yaz 12 8 Yayından KaldırŞEVKET: tarihi anlamak anlatmak için değil algı için çekiliyor tarihi diziler herkes kendine göre algı oluşturuyor. yani izleyci abartılmış holivood filmi gibi izlesin çoğu izleyen kitap arşiv evrak okumadığı için gerçek sanıyor maalesef6 Yayından Kaldır
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bu filimlerde oynayanlara bakıyorum gercek hayata yaptıklarının hadi hesabı yok böyle insanları fatih yavuz selim gibi büyük padişahlara nasıl yakıştırıyorlar hala anlamıyorum gerçekten düzen bozulmuş bırakın kardaş bu ayakları televizyon kanaları filim dolu sonra yarın herkes eline bir pala alıp sokaklarda birbirini kovalıyor böyle bilinç altı şeyler yerleştiriyorlar insanlareın kafasına adamın biri diriliş ertuğrul filminden etkilenmiş palayla filmi izliyor yok böyle birşey arkadaşşşCevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
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Bu sevimsizi kim bilirdi akp hükümeti kurulana kadar,kendince hükümet karşıtlığıyla prim yapıyor...yandaşlarıda cehaletlerini bunu izleyerek belli ediyor zaten.tencere kapak ikilisiCevap Yaz 5 11 Yayından Kaldır