İlber Ortaylı'dan Tepebaşı'na övgü dolu sözler

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile bir araya gelen tarihçi, akademisyen, yazar İlber Ortaylı, " Eskişehir'de yaşasaydım Tepebaşı'nda otururdum" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, tarihçi, akademisyen, yazar İlber Ortaylı'yı makamında misafir etti. Buluşmada Başkan Ataç ve Ortaylı, Eskişehir ve ülke gündemine ilişkin sohbet etti. Başkan Ataç ayrıca Tepebaşı Belediyesi'nin projeleri hakkında da Ortaylı'ya bilgiler verdi.

Ortaylı, Başkan Ataç'ı başarılı çalışmalarından dolayı kutlarken, "İlk geldiğimde bu kent bir tarlaydı, bahçeydi. Tek tük evler vardı. Neyse ki Tepebaşı'nda güzel bir kentleşme oldu. Oldukça düzenli, yeşilin muhafaza edildiği bir yer. Eskişehir'de yaşamak istesem, Tepebaşı'nda otururdum. Çünkü güzel, kültürel gelişimi uygun bir yer. Kültürel konulara çok önem veriliyor, böyle de olması gerekir. Ankara-İstanbul arasında da talebelerin rahat ve sağlıklı yaşayacakları, iyi bir eğitim alacakları bir kente ihtiyacımız var. O, burada tahakkuk ediyor" sözlerini kullandı.

Başkan Ataç da, "İlber Hocamız gibi değerli ve duayen bir ismi ağırlamak bizler için büyük onur. Kendisi ile hem Eskişehir tarihinden hem de belediyecilik çalışmalarımızdan konuştuk. Bizleri ziyareti ile mutlu ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu ziyarette Ortaylı, Başkan Ataç için kitaplarını da imzaladı. - ESKİŞEHİR