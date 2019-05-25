İlber Ortaylı Aydın'da

Aydın'da ikincisi düzenlenen kitap fuarında tarihçi-akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı okurlarıyla bir araya geldi.

Ortaylı, Atatürk Kent Meydanı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarına katıldı.

Fuar alanını gezen Ortaylı, ardından okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Kitaplarını Ortaylı'ya imzalatmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: AA