İlber Ortaylı açılış dersi sonrası Uşak'ı gezdi

21.10.2019 20:30

Uşak Üniversitesi 2019-2020 Akademik Açılış Yılı Programına katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, programdan sonra Uşak Arkeoloji Müzesi ve Ulubey Kanyonları'na ziyarette bulundu.

Uşak Üniversitesi 2019-2020 Akademik Açılış Yılı Programına katılmak üzere Uşak'a gelen İlber Ortaylı Vali Funda Kocabıyık'ı makamında ziyaret etti. Valiliğe gelişinde Vali Funda Kocabıyık tarafından karşılanan Ortaylı, Valilik şeref defterini imzaladı. Ziyaretin ardından üniversitede açılış dersini gerçekleştiren Ortaylı daha sonra Vali Kocabıyık, Rektör Ekrem Savaş ve il protokolüyle birlikte Uşak Arkeoloji Müzesi'ni ardından Ulubey Kanyonlarını gezdi. Ulubey kanyonlarına ilk kez geldiği ifade eden İlber Ortaylı, "İlk defa etrafı bu kadar güzel ve korumalı gördüm. Müzemizi gezmek çok güzel oldu. Üniversitede açılış dersini yapmaktan müftehirim. Kanyonları daha önce hiç görmemiştim, oldukça esrarengiz ve derin. Çok beğendim" dedi.

İlber Ortaylı'yı makamında ağırlayan ve halı hediye eden Vali Kocabıyık Ortaylı'nın Uşak'tan memnun ayrıldığı için büyük onur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA