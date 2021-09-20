İLBANK'tan Mersin'e 3 yılda 105 milyon liralık destek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İLBANK'tan Mersin'e 3 yılda 105 milyon liralık destek

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
İLBANK'tan Mersin'e 3 yılda 105 milyon liralık destek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), Mersin'de son 3 yılda 105 milyon liralık kaynak harcayarak, 13 projeyi tamamladı, toplam tutarı 45 milyon lirayı bulan 4 projenin yapımı ise devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), Mersin'de son 3 yılda 105 milyon liralık kaynak harcayarak, 13 projeyi tamamladı, toplam tutarı 45 milyon lirayı bulan 4 projenin yapımı ise devam ediyor.

AA muhabirinin, İLBANK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Mersin'de bitirilen 13 projenin, biri atık su, biri şehircilik, 11'i üstyapı ve altyapı hizmetlerinde yapıldı.

Kentteki 45 milyon lira tutarındaki, bir içme suyu, bir atık su ve 2 üstyapı-altyapı yatırımıyla ilgili çalışmalara devam ediliyor.

Yatırımlar kapsamında, Akdeniz ilçesine bitümlü asfalt, kaplama, yama ve kaldırım çalıs¸maları yapıldı. Projeye 3 milyon liralık bir destek sagˆlandı. Aynı ilçenin Şevket Sümer Mahallesi'nde, 2 milyon 326 bin liralık bir destekle cephe iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Mersin Erdemli'ye güneş enerjisi santrali

Yatırımlar kapsamında, Aydıncık ilçesine I·LBANK tarafından günes¸ enerji santrali yapılacak. Bu yıl içinde tamamlanması hedeflenen proje, bir buçuk milyon liraya mal olacak.

I·LBANK tarafından Erdemli ilçesine de günes¸ enerjisi santrali kuruluyor. Yüzde 83'lük kısmı tamamlanan yatırımın da bu yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor. Proje 7 buçuk milyon liraya mal olacak.

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Güzel Sözler Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Bensu Soral Burak Yamantürk
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Stefan Kuntz Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Emre Kılınç Donald Trump Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İLBANK'tan Mersin'e 3 yılda 105 milyon liralık destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 11:26:52. #1.17#