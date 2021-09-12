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İLBANK'tan Kahramanmaraş'a 3 yılda 522 milyon liralık destek

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
İLBANK'tan Kahramanmaraş'a 3 yılda 522 milyon liralık destek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) tarafından Kahramanmaraş'a son 3 yılda 522 milyon liralık kaynak harcanarak 34 is¸ tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) tarafından Kahramanmaraş'a son 3 yılda 522 milyon liralık kaynak harcanarak 34 is¸ tamamlandı.

İLBANK'tan yazılı açıklamaya göre, toplam 113 milyon 577 bin lira tutarındaki 3 şehircilik, 6 üstyapı ve diğer altyapı yatırımı olmak üzere 9 is¸in yapımı devam ediyor.

Birer atık su ve içme suyuna, iki şehirciliğe ve diğerleri altyapı ve üstyapıya yönelik 34 iş ise tamamlandı.

İLBANK tarafından çalışmalar kapsamında Kahramanmaraş'ın Türkogˆlu ilçesine Millet Bahçesi yapıldı.

Onikis¸ubat ilçesi Cüceli Mahallesi'ne I·LBANK tarafından 500 bin liralık destek sağlanarak kilitli beton parke tas¸ı dös¸endi.

Afs¸in'e I·LBANK tarafından Günes¸ Enerjisi Santrali kuruldu. Proje 9 buçuk milyon liraya mal oldu.

Pazarcık ilçesine yapılan içme suyu ins¸aatı da devam ediyor. Yüzde 56'lık kısmı tamamlanan ve 32 milyon liraya mal olacak projenin gelecek yıl bitirilmesi hedefleniyor.

İLBANK tarafından Kılavuzlu bölgesine 16 kilometre uzunlugˆunda yapılacak kanalizasyon çalıs¸masının birinci kısmı tamamlandı. Toplam tutarı ise 21,5 milyon lira olan projeye 12 milyon liralık kredi destegˆi sagˆlandı.

9 milyon 556 bin liraya mal olan ve 2020'den yapımına bas¸lanan I·leri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de tamamlandı.

Kahramanmaraş'ta ayrıca, son 3 yıl içerisinde uluslararası finansman ile toplam maliyeti 80 milyon 751 bin lira tutarındaki 10 iş bitirildi.

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri
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