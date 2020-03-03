İlbank Bölge Müdürü Karaçam'dan Başkan Bozkurt'a Ziyaret
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İlbank Bölge Müdürü Karaçam'dan Başkan Bozkurt'a Ziyaret

İlbank Eskişehir Bölge Müdürü Murat Karaçam, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

03.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:19
İlbank Bölge Müdürü Karaçam'dan Başkan Bozkurt'a Ziyaret

İlbank Bölge Müdürü Murat , İnönü Belediye Başkanı 'a nezaket ziyaretinde bulundu.


İlbank Eskişehir Bölge Müdürü Murat Karaçam'ı makamında konuk eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, gerçekleştirilen nazik ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek teşekkür etti.


Bölge Müdürü Karaçam'ın da misafirperverliğinden dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür ettiği ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile tamamlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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