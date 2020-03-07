Haberler » Spor » İlbank: 1-3 - Spor

İlbank: 1-3

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Kuzeyboru, ligin son haftasında İlbank'a 3-1 mağlup oldu.

07.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:49
İlbank: 1-3

Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Kuzeyboru, ligin son haftasında İlbank'a 3-1 mağlup oldu.

Kuzeyboru, ligin son haftası olan 22'nci haftada Salonu'nda İlbank ile karşı karşıya geldi. Maça Dajana Boskovic, Dilek , Matea İkiç, Duygu Üçdağ, Merve Çepli, Su Zent ve Gizem Öcal ile başlayan Kuzeyboru ilk seti  25-20 kaybetti. İkinci sette oyunun kontrolünü ele alan Kuzeyboru 25-14'lik sonuçla mücadelede beraberliği sağladı. Üçüncü seti ise konuk ekip İlbank 25-23 önde bitirerek tekrar üstünlük sağladı. Son seti de 25-21 kazanan İlbank, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. İlk mağlubiyetini alan Kuzeyboru, ligi 2'nci sırada tamamladı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kuzeyboru'nun kaptanı Duygu Üçdağ, "Galibiyetlerin tadını biliyorduk. Mağlubiyeti de play-off'lara gitmeden önce yaşamamızın bizim için iyi olduğunu düşünüyorum. Bu bize bir ders olacak ve play-off'larda daha sıkı sarılacağız. Hedefimiz olan Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne çıkmak için mücadele vereceğiz" diye konuştu.

 


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler